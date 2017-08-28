جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل وتحديداً في الأسبوع الثاني من الشهر إنطلاقة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م وذلك عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لليوم الثامن والتاسع والعاشر من عمر الشهر.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حيث يستقبل فريق ليل نظيره فريق بوردو في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب متروبول، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ميتز، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يصطدم فريق نيس بضيفه الثقيل فريق موناكو في موقعة أخرى مرتقبة في هذه الجولة على أرضية ملعب أليانز ريفييرا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة تُقام أربعة مباريات.

حيث يستقبل فريق كُان نظيره فريق ديجون ويحل فريق نانت ضيفاً على نظيره فريق مونبلييه، كما يستقبل فريق ستراسبورغ نظيره فريق أميان ويحل فريق تولوز ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق تروا.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق سانت إيتيان نظيره فريق أنجيه، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق أولمبيك ليون نظيره فريق غانغون على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستُختتم الجولة بمباراة ستجمع بين فريق أولمبيك مارسيليا وضيفه رين على أرضية ملعب الفيلودروم، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعقب مرور أول 4 جولات من عمر الدوري الفرنسي إتضح جلياً أن الصراع على لقب الدوري سوف يكون شرساً للغاية بين كلاً من فريق باريس سان جيرمان وحامل اللقب فريق موناكو بعدما حقق كلاً منهما العلامة الكاملة حتى هذه اللحظة.