موقع جول الدولي يضع “محمد صلاح” على رأس قائمة فريق الأسبوع في الدوري الإنجليزي

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قام موقع جول الدولي باختيار نجم الرياضة المصري “محمد صلاح” على رأس قائمة فريق الأسبوع التي يتم تشكيلها تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، الجدير بالذكر أن نجم الكرة المصري “محمد صلاح” هو مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، وقد وقع الاختيار عليه في هذه القائمة نتيجة التألق الذي أبداه خلال لقاء فريقه الأخير والذي كان بالأمس، حيث خاض مباراة شيقة أمام أرسنال ضمن مجموعة من مباريات الأسبوع الثالث للبطولة.

وقد نجح محمد صلاح خلال هذا اللقاء في التسديد على مرمى حارس أرسنال “بيتر تشيك” نحو 10 مرات، هذا بينما استطاع الأخير أن يصد عدد من تلك الهجمات قبل أن يتمكن محمد صلاح من تسديد هدفه الثالث وبعده الرابع، والذي نجح في ختم المباراة لصالح فريقه بأربع أهداف نظيفة على استاد انفيلد، وبالتالي فإن تألق الفرعون المصري ” محمد صلاح” قد ضمن له موقع على رأس تلك القائمة الأسبوعية.

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هذا بجانب أن القائمة الكاملة لفريق الأسبوع لموقع جول الدولي قد ضمت مجموعة أخرى من اللاعبين المتميزين الذين قد أبدوا هم الآخرون تألق خلال مباريَاتهم الأخيرة، ومن بينهم فرَاستر فورستر وهو حارس المرمى التابع لفريق ساوثهامبتون، هذا بجانب اللاعبين : أنطونيو رُوديجير التابع لفريق تشيلسي، و انطُونيو فَالينسا التابع لفريق مانشتَسر يونايتد و ووبن مي التابع لفريق بيرنلي و سيباستيان التابع لفريق برودل ضمن خط الدفاع في الفريق الأسبوعي.

كما شملت قائمة الفريق الأسبوعي اللاعبين كيفن دي بروين التابع لفريق مانشستر سيتي واللاعب مورِينو التابع لفريق ليفربول واللاعب أيمرِي كان التابع لفريق ليفربول وأيضا اللاعب سيسك فابريجاس التابع لفريق تشيلسي في خط الوسط للفريق الأسبوعي.

هذا بجانب أن خط الهجوم في الفريق الأسبوعي قد شمل كلا من اللاعب المصري “محمد صلاح” و زَميله “روبِيرتو فيرميُونو” التابعين لفريق ليفربول.

جاء هذا خلال في تشكيلة الفريق الأسبوعي للدوري الإنجليزي الممتاز والتي أعلن عنها موقع جول الدولي، حيث يقوم بتشكيل هذا الفريق من أفضل اللاعبين في الفرق التابعة للدوري الممتاز بناء على أداء اللاعبين في المباريات الأخيرة التي قادوها ضد فرق الخصم.