موعد مباراة الإمارات والسعودية في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل المنتخب السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الإمارات يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في إطار الجولة التاسعة عن المجموعة الثانية من المرحلة النهائية لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الأخضر السعودي المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك رافعاً شعار الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة المشوار والحلم نحو مونديال روسيا المقبل ولكن وبكل تأكيد يُدرك المنتخب السعودي جيداً أن ذلك لن يكون سهلاً على الإطلاق، وعلى الرغم من أن المنتخب الإماراتي فقد كامل حظوظه في التأهل إلا أنه سيبحث عن تحقيق الفوز دون أدنى شك من أجل إسعاد جماهيره على الأقل بالنقاط الثلاث.

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ويحتل المنتخب السعودي حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 16 نقطة مثله مثل المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث، علماً بأن متصدر الترتيب هو المنتخب الياباني برصيد 17 نقطة مما يجعل حسابات التأهل معقدة للغاية، وخاصة لآن المنتخب الياباني سوف يواجه نظيره المنتخب الأسترالي في هذه الجولة أيضاً من عمر التصفيات في العاصمة اليابانية طوكيو.

ولكن بعيداً عن هذه المباراة وفي حالة فوز الأخضر السعودي على نظيره الأبيض الإماراتي في هذه الجولة، فإن المنتخب السعودي سوف يحتاج أيضاً إلي الفوز ولا شئ غيره من أجل التأهل إلي المونديال في الجولة العاشرة والآخيرة حينما يستقبل على أرضه في المملكة العربية السعودية نظيره المنتخب الياباني.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة بين كلاً من المنتخب السعودي ونظيره الأبيض الإماراتي، سنجد أن كلاً من المنتخبين سبق وأن تواجها في 34 مباراة ولكن التفوق الكاسح كان لمصلحة الأخضر السعودي، حيث فاز المنتخب السعودي في 21 مباراة في مقابل 6 إنتصارات فقط لمصلحة المنتخب الإماراتي بينما حسم التعادل بينهما في 7 مباريات، أما على صعيد الأهداف فقد سجل المنتخب السعودي 49 هدفاً في شباك منافسه فيما سجل المنتخب الإماراتي 22 هدفاً.