مارفيك يؤكد على أهمية موقعة الإمارات ومدي تأثيرها على حظوظ الأخضر السعودي في التأهل للمونديال

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أكد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن المباراة المقبلة التي ستجمع الأخضر السعودي بنظيره ومُضيفه الأبيض الإماراتي تُعتبر في غاية الأهمية، وذلك لكونها سوف تُزيد من حظوظ المنتخب السعودي في التأهل إلي كأس العالم، كما أشار المدرب بيرت فان مارفيك في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الأثنين إلي أن الجميع قد عمل طوال الفترة الماضية بإتزان كبير من أجل أن يكون المنتخب في كامل جاهزيته.

كما شدد أيضاً على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق بل ستتسم بالحماسة والإثارة، وحينما تم سؤال المدرب بيرت فان مارفيك خلال المؤتمر الصحفي عن المواجهة المقبلة للمنتخب السعودي أمام ضيفه المنتخب الياباني، رفض المدرب الهولندي الإجابة وأكد أن تركيز الجميع على مواجهة منتخب الإمارات فقط.

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وفي سياق المؤتمر الصحفي أيضاً أكد مهاجم المنتخب السعودي محمد السهلاوي أن جميع عناصر المنتخب السعودي جاهزة لمواجهة منتخب الإمارات، كما أضاف أيضاً بأن الجميع لديه هدف واحد فقط من مواجهة منتخب الإمارات وهو تحقيق الفوز من أجل زيادة حظوظ الأخضر السعودي في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م.

هذا وسوف تُقام المباراة بين المنتخب الإماراتي وضيفه المنتخب السعودي يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في إطار الجولة التاسعة عن المجموعة الثانية من المرحلة النهائية لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م.

وكان المدرب بيرت فان مارفيك قد أعلن في وقت سابق عن قائمة الأخضر السعودي التي ستخوض كلاً من مواجهتي الإمارات واليابان، حيث تكونت القائمة من: ياسر المسيليم – وليد عبد الله – عبد الله المعيوف – أسامة هوساوي – عمر هوساوي – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – منصور الحربي – عبد الله الزوري – ياسر الشهراني – محمد البريك – عبد الله عطيف – عبد الملك الخيبري – سلمان الفرج – حسين المقهوي – عبد المجيد الرويلي – تيسير الجاسم – نواف العابد – سالم الدوسري – يحيى الشهري – سلمان المؤشر – عبد الفتاح عسيري – فهد المولد – محمد السهلاوي – ناصر الشمراني.