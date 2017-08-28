جدول مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل وتحديداً في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من عمر الشهر الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلي كأس العالم والذي سيُقام في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، وسوف يشهد يوم الثلاثاء جميع مباريات المجموعة الأولى والثانية.

حيث يستقبل منتخب أستراليا نظيره منتخب تايلاند في العاصمة الأسترالية سيدني ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يواجه منتخب العراق نظيره منتخب الإمارات، وذلك في تمام الساعة 15:10 عصراً بتوقيت مكة المكرمة و14:10 ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وفي مباراة أخرى يستقبل منتخب قطر نظيره منتخب الصين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها وفي التوقيت ذاته يستقبل منتخب إيران نظيره منتخب سوريا في العاصمة الإيرانية طهران، كما يصطدم منتخب أوزبكستان بضيفه منتخب كوريا الجنوبية في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وفي المباراة الآخيرة يستقبل المنتخب السعودي نظيره منتخب اليابان على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

هذا وكان المنتخب الإيراني هو المنتخب الأسيوي الوحيد الذي ضمن تأهله بشكل مباشر إلي المونديال حتى الآن، وذلك في إنتظار ما ستُسفر عنه الجولة التاسعة والجولة العاشرة من عمر التصفيات، علماً بأنه لا يزال هناك متبقي للقارة الأسيوية 3 مقاعد مؤهلة للمونديال بشكل مباشر ومقعد واحد فقط من بوابة الملحق، ولكن مقعد الملحق يُدرك الجميع في أسيا أنه من المستحيل أن يتأهل منه أي منتخب نحو المونديال وذلك لآنه يصطدم بمنتخب من قارة أمريكا الجنوبية.

ويبدو حتى هذه اللحظة المنتخب الكوري الجنوبي هو الأقرب لحصد البطاقة الثانية للمونديال، وذلك في إنتظار حسم الصراع الشرس في المجموعة الثانية بين المنتخب السعودي والمنتخب الياباني والمنتخب الأسترالي.