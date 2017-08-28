وست بروميتش يرفض التخلي عن قائده في الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي قد رفض عرضاً بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي كان مقدماً من أجل التعاقد مع المدافع وقائد فريق وست بروميتش ألبيون جوني إيفانز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان المدافع المخضرم جوني إيفانز صاحب ال 30 عاماً قد دخل ضمن دائرة إهتمامات الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في الأونة الآخيرة، وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب في الملاعب الأوروبية وتحديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز حينما كان لاعباً في صفوف فريق مانشستر يونايتد مع الأسطورة في عالم التدريب السير أليكس فيرغسون المدرب السابق للشياطين الحمر.

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ولكن إدارة نادي وست بروميتش ألبيون قد أغلقت الباب بشكل كبير في وجه الأندية الراغبة في ضم اللاعب في الصيف الحالي، وذلك بناءً على رغبة مدرب الفريق توني بوليس والذي أعرب عن رغبته الكبيرة في إبقاء اللاعب المخضرم ضمن صفوف الفريق في أكثر من مناسبة سابقة، ولعل أبرز دليل على ذلك هو أنه جعله قائداً لفريق وست بروميتش ألبيون في شهر يوليو الماضي.

ومن جهته سيجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا نفسه الآن في ورطة كبيرة نظراً لإحتياجه مدافع في فريقه، ولم يتبقى سوى بضعة أيام قليلة فقط على إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يقفل الميركاتو أبوابه في يوم الخميس المقبل والموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي.

وعلى الرغم من أن نادي مانشستر سيتي قد تعاقد مع 3 عناصر بارزة في خط الدفاع إضافة إلي حارس مرمى في الصيف الحالي، إلا أن الفريق وعقب مرور 3 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز قد تأكد بشكل واضح أنه لا يزال لديه العديد من الأخطاء الدفاعية والعيوب التي يجب تصليحها قبيل فوات الأوان وخاصة في مركز قلب الدفاع، وذلك بعكس مركز الأظهرة وحراسة المرمى حيث تعاقد الفريق مع الحارس البرازيلي إيدرسون والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي.