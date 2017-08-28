مانشستر سيتي يُخطط لضم نجم من الطراز الرفيع في الساعات القادمة

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يزال يُخطط للتعاقد مع نجم أخر من الطراز الرفيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك على الرغم من تبقي 3 أيام فقط على إغلاق أبواب الميركاتو الحالي والذي سيُقفل بشكل رسمي مع نهاية شهر أغسطس الحالي وتحديداً مع نهاية يوم الخميس المقبل والذي سيكون موافقاً لليوم الحادي والثلاثين من عمر الشهر.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي لا يزال يرغب في التعاقد مع مهاجم صريح أو لاعب جناح هجومي، على أن يكون الإختيار ما بين نجمين لا ثالث لهما إما الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني أو التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

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ولا يبدو الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قريباً من الرحيل عن قلعة سيغنال إيدونا بارك في الصيف الحالي، وخاصة في ظل رحيل الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي عن صفوف الفريق بإتجاه نادي برشلونة الإسباني، مما سيجعل الأمر مستحيلاً على إدارة نادي بوروسيا دورتموند وذلك لآنها لن تقدر حتى على تعويضه بنجم أخر بديل نظراً لضيق الوقت.

أما النجم الآخر التشيلي أليكسيس سانشيز فيبدو هو الأقرب من قلعة الإتحاد، وذلك في ظل المعاناة التي يُعاني منها فريقه الحالي أرسنال في إنطلاقة الموسم الحالي، مما سيجعل النجم التشيلي يُفكر جدياً في الرحيل عن النادي في الصيف الحالي وخاصة وأنه لم يقم بتجديد عقده حتى هذه اللحظة، علماً بأن عقده الحالي مع النادي اللندني سوف ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي مقابل كل ذلك فإن إدارة نادي مانشستر سيتي على أتم الإستعداد لكي تدفع مبلغ 73 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع أي نجم من الثنائي في الساعات القادمة، علماً بأن إدارة نادي مانشستر سيتي سبق لها وأن صرفت الأموال الطائلة على عملية التعاقدات في الصيف الحالي، حيث تعاقدت مع 5 عناصر بارزة وهم حارس المرمى إيدرسون والظهير الأيمن كايل والكر والظهير الأيمن دانيلو والظهير الأيسر بنجامين ميندي وصانع الألعاب برناردو سيلفا.