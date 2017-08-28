عثماني ديمبيلي نجم جديد في برشلونة أم مجرد صفقة أخرى فاشلة

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إذاً وبعدما حسم نادي برشلونة الإسباني أبرز صفقة له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حتى هذه اللحظة، باتت الآن جماهير النادي الكتالوني تنتظر الكثير من النجم الفرنسي الواعد الجديد عثماني ديمبيلي والذي يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، والذي تعاقد مع نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 110 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم كاملة.

وبكل تأكيد لا يختلف أي أحد أو يُشكك في أن النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي يمتلك مواهب كبيرة للغاية وسيكون لديه مستقبل باهر وناجح، ولكن يبقى السؤال الأبرز هل يُمكن للفرنسي عثماني ديمبيلي أن ينجح رفقة الفريق الكتالوني ولا يقتصر الأمر على مجرد النجاح فقط بل سيكون مُطالباً أيضاً بتعويض النجم البرازيلي السابق نيمار جونيور وأن يلعب بجانب كلاً من الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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فعلى الرغم من أن نجاحه وارد بنسبة كبيرة إلا القلق أيضاً يُسيطر على عشاق الفريق الكتالوني، وذلك خوفاً من أن تكون هذه الصفقة مجرد صفقة أخرى فاشلة في بحر الصفقات التي قامت إدارة النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو بالتعاقد معها في السنوات القليلة الماضية، والتي أدت بدورها لتراجع الفريق الكتالوني كثيراً على مستوى النتائج والألقاب، ولعل أبرز هذه الأسماء وإن كان ليس بمهارات عثماني ديمبيلي أو يلعب في نفس مركزه وهو البرتغالي أندري غوميش والذي كان متألقاً بصورة لافتة مع فريق فالنسيا الإسباني في الموسم قبل الماضي.

ولكن وبعد قضائه موسم واحد فقط مع الفريق الكتالوني أصبح البرتغالي أندري غوميش مجرد حملاً زائداً على الفريق وأصبح العديد من أنصار النادي يُطالبون برحيله، ولا يقتصر الأمر عليه فقط بل هذا مجرد مثال بسيط على فشل إدارة النادي الكتالوني.

ولكن جماهير البارسا الآن تأمل أن تكون إدارة النادي الكتالوني قد فتحت منذ اليوم الأثنين صفحة جديدة على مستوى سوق الإنتقالات، وخاصة في ظل إقترابها أيضاً من حسم صفقة أخرى بارزة في الساعات القليلة القادمة، وذلك من خلال التعاقد مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي حالياً.