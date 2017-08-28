الصراع يشتعل بين أندية البريمرليغ من أجل ضم لاعب بايرن ميونخ

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الصراع بات شرساً للغاية بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي على رأس تلك الأندية كلاً من فريق مانشستر يونايتد وفريق ليفربول وفريق تشيلسي وحتى فريق سوانزي سيتي المنضم حديثاً إلي القائمة.

ولم يقتصر الصراع على اللاعب الواعد في داخل إنجلترا فقط حيث أبدى كلاً من نادي ميلان الإيطالي ونادي موناكو الفرنسي هما أيضاً رغبتهما الكبيرة في الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي الواعد في الصيف الحالي، وذلك نظراً للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب في مركزه في وسط الميدان.

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هذا وقد إشتد الصراع بعدما فتح الفريق البافاري الباب واسعاً أمام اللاعب من أجل السماح له بالرحيل في الصيف الحالي، ولكن بشرط واحد فقط وهو أن يرحل لأي نادي في الموسم الحالي فقط على سبيل الإعارة حتى يعود إلي صفوف النادي البافاري من جديد في الصيف المقبل، علماً بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق البافاري قد وافق أيضاً على رحيل اللاعب بذات الطريقة.

هذا وتأتي رغبة البرتغالي ريناتو سانشيز في الرحيل بسبب عدم تمكنه من حجز مكانه كلاعب أساسي في الفريق البافاري طوال الموسم الماضي، وبالتالي فإنه كان حبيساً لمقاعد البدلاء بشكل دائم مما أدى إلي تراجع مستواه بصورة لافتة، وهو السيناريو الذي لا يرغب اللاعب في تكراره في الموسم الحالي وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

هذا ويُعد البرتغالي ريناتو سانشيز صاحب ال 20 عاماً واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية، وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه ساهم في فوز منتخب بلاده البرتغال في صيف العام الماضي 2016 م بلقب كأس أمم أوروبا على الأراضي الفرنسية، كما ساهم أيضاً في فوز فريقه بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي بنسبة ضئيلة نظراً لقلة مشاركاته.