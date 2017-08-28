نجم موناكو الواعد يقترب من تحقيق حلمه بالإنتقال إلي العاصمة الفرنسية باريس

Advertisements

إقترب المهاجم الفرنسي الواعد ونجم نادي موناكو الفرنسي كيليان مبابي من التعاقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعقد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة على أن يتم شرائه في الموسم المقبل بصفة نهائية في صفقة قياسية أخرى للنادي الباريسي والتي ستصل قيمتها إلي مبلغ 180 مليون يورو وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأثنين.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية قد أكدت في يوم أمس الأحد أن كلاً من إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي وإدارة نادي موناكو قد توصلا إلي إتفاق نهائي حول الصفقة وبنود عقد المهاجم الواعد مع النادي الباريسي، ولا شك أن السبب الرئيسي وراء عدم إتجاه نادي باريس سان جيرمان لشراء المهاجم كيليان مبابي في الصيف الحالي بشكل نهائي هو خوفه من إختراق قانون اللعب المالي النظيف.

Advertisements

ويأتي ذلك لآن نادي باريس سان جيرمان قد سبق له وأن تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من نادي برشلونة الإسباني، وذلك في صفقة القرن التي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو والتي كانت تُمثل بدورها قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد النجم البرازيلي نيمار مع ناديه السابق برشلونة.

وفي مقابل ذلك لم يقم النادي الباريسي حتى هذه اللحظة بالإستغناء عن أي لاعب من صفوفه، بإستثناء كلاً من متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي الذي رحل بإتجاه نادي يوفنتوس الإيطالي والجناح الإسباني خيسي رودريغيز الذي رحل على سبيل الإعارة بإتجاه نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وفي حالة نجاح النادي الباريسي في حسم صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فحينها سوف يكون الفريق مرشحاً وبقوة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، ولكن المشكلة الحقيقية التي تتواجد في النادي الباريسي هي في ضعف خط دفاعه، وربما حاولت إدارة النادي حل هذه المشكلة قليلاً في الصيف الحالي بإستقدام كلاً من الظهير الأيسر يوري بيرشيش والظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، وعلى الرغم من ذلك إلا أن البعض يرى أن الفريق لا يزال يحتاج إلي قلب دفاع صلب وأيضاً محور إرتكاز إضافي.