تشيلسي يتوصل إلي إتفاق مع ليستر سيتي من أجل ضم متوسط ميدانه

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه الإنجليزي المخضرم داني درينكووتر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 28 مليون جنيه إسترليني.

هذا وتأتي الصفقة بناءً على رغبة كبيرة من الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، والذي أعرب في أكثر من مناسبة سابقة في إنطلاقة الموسم الحالي عن رغبته في تدعيم صفوف فريقه، وخاصة بعدما بدأ الفريق موسمه بطريقة سيئة للغاية حيث خسر لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح، ومن ثم خسر في المباراة الإفتتاحيه له في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام ضيفه فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ولكن الثقة بدأت تعود تدريجياً لفريق البلوز من جديد وذلك بعدما حقق فوزين على التوالي في البريمرليغ، حيث جاء الفوز الأول على حساب فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب ويمبلي، ومن ثم حقق الفوز على حساب ضيفه فريق إيفرتون بهدفين مقابل لا شئ، مما جعل جماهير البلوز تثق في قدرة فريقها في الدفاع عن لقبه كبطلاً للبريمرليغ.

ولكن الفريق اللندني قد عاد من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وبالتالي فهو يحتاج إلي تشكيلة قوية للغاية سواء على أرض الملعب أو على دكة البدلاء، وذلك في حالة أراد المنافسة على أكثر من جبهة مختلفة وعدم الإكتفاء فقط بالبريمرليغ، علماً بأن قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال قد وضعت البلوز في مجموعة حديدية، والتي ضمت كلاً من فريق أتليتكو مدريد الإسباني وفريق روما الإيطالي وفريق كاراباخ من أذربيجان، مما يؤكد أن تأهل فريق البلوز نحو الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة لن يكون سهلاً على الإطلاق.

علماً بأن حلم جماهير النادي اللندني يكمن في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك بعد اللقب الوحيد الذي حققه في تاريخه في عام 2012 م.