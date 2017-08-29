“ديلي مونيتور الأوغندية” تقدم تقرير مطول للمنتخب المصري ولاعبيه المحترفين

Advertisements

يستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب الأوغندى، حيث تسود المنتخب الأوغندي حالة من الترقب من مواجهة المنتخب المصري حيث تابع مدربا الفريق فريد كاجوبا والمدرب موسيس باسينا اللذان يعملان كمدربين في الفترة الحالية للمنتخب الأوغندي.

وتابع مدربا المنتخب الأوغندي مباراة نادي الارسنال ونادي ليفربول التي أسفرت عن فوز نادي ليفربول بأربعة أهداف نظيفة، وسجل اللاعب المصري المحترف في نادي ليفربول محمد صلاح الهدف الثالث صالح فريقه.

Advertisements

ونشرت الجريدة الأوغندية “ديلي مونيتور” تقرير مفصل وشامل عن مباراة نادي ليفربول مع نادي الأرسنال وخصصت مساحة كبيرة عن اللاعب المصري محمد صلاح ونشرت صورة وهو يحتفل بالفوز مع زملائه بتحقيقه هدف في المباراة.

وأعلنت الصحيفة الأوغندية أن اللاعب المصري محمد صلاح وصفته بأنه “لاعب مرعب وصاروخ الذي سيقضي على المنتخب الأوغندي في مواجهته مع المنتخب المصري في يوم الخميس المقبل”، وأشارت الصحيفة أن محمد صلاح هو سلاح المنتخب المصري الذي يعتمد عليه هيكتور كوبر خصوصا بعد تألقه في الفترة الأخيرة في نادي ليفربول الإنجليزي.

وطالبت الصحيفة الأوغندية المنتخب الأوغندي بتضيق الخناق ومساحة اللاعب على اللاعب محمد صلاح أثناء تواجده في الملعب في مباراة المنتخب الأوغندي أمام المنتخب المصري يوم الخميس المقبل.

كما تحدثت الصحيفة الأوغندية عن اللاعب المحترف في نادي الأرسنال محمد النني على الرغم من عدم حضوره إلى المباراة، واعتبرته لاعب هام جدا في الدوري البريطاني، كما أشارت الصحيفة الأوغندية إلى باقي اللاعبين المحترفين في المنتخب المصري حيث اعتبرتهم الصحيفة هم القوة الرئيسية الحقيقة التي يعتمد عليها منتخب الفراعنة الذي يشتمل على خمسة عشر لاعب محترف.

أعلن المنتخب الأوغندي حالة الطوارئ ودخل المعسكر التدريبي قبل مواجهة المنتخب المصري، وعقد جلسات مكثفة مع اللاعبين خلال الأيام السابقة ليتم عرض خطة المباراة واطلاعهم على أسلوب وطريقة لعب المنتخب المصري من خلال عرض مباريات سابقة للمنتخب المصري في اثناء مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجابون.

وأشار مدرب المنتخب الأوغندي موسيس باسينا أن الفريق الأوغندي يملك دعم بلاده الكامل، وأوضح أن المنتخب الأوغندي يرغب إلى التأهل إلى روسيا ليسعد جماهيره ومشجعيه، وأضاف: “لاشك أن التأهل إلى بطولة كأس العالم حيث يعد إنجاز كبير”.