جدول مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، حيث تُقام الجولة على مدار يومين وهما الأثنين والثلاثاء واللذان سيوافقان كلاً من اليوم الرابع والخامس من عمر الشهر، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون في يوم الأثنين حينما يصطدم منتخب الكاميرون بضيفه منتخب نيجيريا ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يواجه منتخب ليبيا نظيره منتخب غينيا ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الثلاثاء تُقام بقية مباريات الجولة الرابعة حيث يحل منتخب غانا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الكونغو ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب الرأس الأخضر ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحل المنتخب التونسي ضيفاً على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في موقعة مرتقبة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب الغابون ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يحل منتخب السنغال ضيفاً على نظيره منتخب بوركينا فاسو ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب مصر نظيره منتخب أوغندا على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يحل المنتخب المغربي ضيفاً على نظيره منتخب مالي ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أما أخر مباريات الجولة فسوف تجمع بين منتخب الجزائر وضيفه منتخب زامبيا على أرضية ملعب مصطفى تشاكر ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.