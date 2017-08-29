جدول مباريات الجولة السابعة والثامنة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل إنطلاقة فعاليات الجولة السابعة والجولة الثامنة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة السابعة في يوم السبت والذي سيكون موافقاً لليوم الثاني من عمر الشهر، فيما ستُقام الجولة الثامنة في يومي الثلاثاء والأربعاء واللذان سيوافقان كلاً من اليوم الخامس والسادس من عمر الشهر، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات كلاً من الجولتين.

والبداية ستكون في يوم السبت مع الجولة السابعة حيث يصطدم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بضيفه منتخب كوستاريكا، وذلك في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

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كما يحل منتخب الهندوراس ضيفاً على نظيره منتخب ترينيداد وتوباغو، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب المكسيك نظيره منتخب بنما، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

أما في الجولة الثامنة وتحديداً في يوم الثلاثاء يحل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الهندوراس، وذلك في تمام الساعة 00:36 صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة و23:36 مساءً من يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأربعاء يصطدك منتخب كوستاريكا بضيفه منتخب المكسيك في قمة نارية من العيار الثقيل، وذلك في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته وفي أخر مباريات الجولة يستقبل منتخب بنما نظيره منتخب ترينيداد وتوباغو، وذلك في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

هذا ويتصدر المنتخب المكسيك حالياً جدول ترتيب التصفيات ويمتلك في رصيده 14 نقطة مما يجعله قريباً للغاية من التأهل إلي المونديال بشكل مباشر، ويليه مباشرة منتخب كوستاريكا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 11 نقطة، ثم يأتي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 8 نقاط، أما الصراع على المركز الرابع فسوف يكون نارياً بين كلاً من الثلاثي منتخب بنما ومنتخب الهندوراس ومنتخب ترينيداد وتوباغو.