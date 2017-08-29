جدول مباريات الجولة السادسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام مباريات هذه الجولة في يومي الثلاثاء والأربعاء واللذان سيوافقان كلاً من اليوم الخامس والسادس من عمر الشهر، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون في يوم الثلاثاء حيث يحل منتخب تشيلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب بوليفيا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم منتخب كولومبيا بضيفه الثقيل منتخب البرازيل في موقعة نارية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويستقبل منتخب الإكوادور نظيره منتخب بيرو، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأربعاء يستقبل منتخب الأرجنتين نظيره منتخب فينزويلا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وفي أخر مباريات الجولة يصطدم منتخب الباراغواي بضيفه منتخب الأوروغواي في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.

هذا ويُعد المنتخب البرازيلي هو المنتخب الوحيد عن قارة أمريكا الجنوبية الذي ضمن تأهله إلي المونديال المقبل حتى هذه اللحظة، حيث يحتل منتخب السامبا صدارة جدول ترتيب التصفيات ويمتلك في رصيده 33 نقطة حققها من 10 إنتصارات و3 تعادلات في مقابل تعرضه إلي هزيمة واحدة فقط.

ويبقى الصراع على ال 5 بطاقات المتبقية قوياً للغاية وشرساً بين جميع المنتخبات بإستثناء كلاً من منتخب بوليفيا ومنتخب فينزويلا حيث ضمن كلاهما إستحالة التأهل للمونديال، أما بالنسبة لبقية المنتخبات فيحتل منتخب كولومبيا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، ويحتل كلاً منتخب الأوروغواي ومنتخب تشيلي المركز الثالث والرابع على التوالي برصيد 23 نقطة لكلاً منهما، فيما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الخامس برصيد 22 نقطة، كما يليه مباشرة في المركز السادس منتخب الإكوادور برصيد 20 نقطة، ثم يأتي أخيراً كلاً منتخب بيرو ومنتخب الباراغواي في المركز السابع والثامن على التوالي برصيد 18 نقطة لكلاً منهما.