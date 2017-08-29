جدول مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي الأحد والأثنين والثلاثاء والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الثالث والرابع والخامس من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع المباريات التي ستُقام في يوم الأحد.

حيث يحل منتخب السويد ضيفاً على نظيره منتخب بيلاروسيا ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يستقبل منتخب هولندا نظيره منتخب بلغاريا في أمستردام، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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فيما يحل منتخب أندورا ضيفاً على نظيره منتخب جزر الفارو ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل منتخب إستونيا نظيره منتخب قبرص ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل منتخب فرنسا نظيره منتخب لوكسمبورغ في العاصمة الفرنسية باريس ضمن مباريات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل منتخب البرتغال ضيفاً على نظيره منتخب المجر في موقعة مرتقبة ضمن مباريات المجموعة الثانية، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وعن المجموعة ذاتها يحل منتخب سويسرا ضيفاً على نظيره منتخب لاتفيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يصطدم منتخب اليونان بضيفه منتخب بلجيكا في العاصمة اليونانية أثينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يحل منتخب البوسنة والهرسك ضيفاً على نظيره منتخب جبل طارق، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.