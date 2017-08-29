جدول مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل الجولة الثامنة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي الأحد والأثنين والثلاثاء والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الثالث والرابع والخامس من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع المباريات التي ستُقام في يوم الأثنين.

حيث يستقبل منتخب أذربيجان نظيره منتخب سان مارينو ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل منتخب الدنمارك ضيفاً على نظيره منتخب أرمينيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويستقبل منتخب ألمانيا نظيره منتخب النرويج ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يصطدم منتخب إيرلندا الشمالية بضيفه منتخب جمهورية التشيك عن المجموعة ذاتها، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل منتخب مونتينيغرو نظيره منتخب رومانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يستقبل منتخب بولندا نظيره منتخب كازاخستان، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل منتخب إنجلترا نظيره منتخب سلوفاكيا في العاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات المجموعة السادسة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يستقبل منتخب إسكتلندا نظيره منتخب مالطا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي أخر مباريات اليوم والمجموعة السادسة يستقبل منتخب سلوفينيا نظيره منتخب ليتوانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.