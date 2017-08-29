جدول مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل الجولة الثامنة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي الأحد والأثنين والثلاثاء والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الثالث والرابع والخامس من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع المباريات التي ستُقام في يوم الثلاثاء.

حيث يستقبل منتخب النمسا نظيره منتخب جورجيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يحل منتخب ويلز ضيفاً على نظيره منتخب مولدوفا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يصطدم منتخب جمهورية إيرلندا بضيفه منتخب صربيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويستقبل منتخب مقدونيا نظيره منتخب ألبانيا ضمن مباريات المجموعة السابعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يستقبل منتخب إيطاليا نظيره منتخب الكيان الصهيوني، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يحل منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب ليشتنشتاين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل منتخب أيسلندا نظيره منتخب أوكرانيا ضمن مباريات المجموعة التاسعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يصطدم منتخب تركيا بضيفه منتخب كرواتيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل منتخب كوسوفو نظيره منتخب فنلندا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.