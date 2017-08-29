ليفربول يؤكد توصله لإتفاق مع لايبزيغ من أجل ضم متوسط ميدانه الواعد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق رسمي مع نادي لايبزيغ، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الغيني الواعد نابي كيتا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وتحديداً في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل من عام 2018 م، وذلك في صفقة من المنتظر أن تصل قيمتها إلي مبلغ 48 مليون جنيه إسترليني وهي التي تُمثل قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب الغيني مع ناديه الحالي لايبزيغ.

وفي سياق ذلك أعرب الغيني نابي كيتا عبر الموقع الرسمي لنادي لايبزيغ عن سعادته البالغة بتوصل كلاً من إدارة ناديه لايبزيغ وإدارة نادي ليفربول إلي إتفاق نهائي من أجل إتمام الصفقة، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أنه سوف يُقدم كل ما يملك لناديه لايبزيغ طوال الموسم الحالي وحتى أخر مباراة سيلعب فيها لصالح الفريق الألماني، مؤكداً بأنه سيسعى لتحقيق الأهداف التي وضعها نادي لايبزيغ مع نهاية الموسم الحالي.

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هذا وكان نادي ليفربول قد حاول منذ مطلع الصيف الحالي أن يقوم بالتعاقد مع الغيني نابي كيتا، وذلك بناءً على رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق الريدز والذي وضع الغيني نابي كيتا كأحد أهدافه الرئيسية في الصيف الحالي، ولكن المشكلة الرئيسية التي واجهت نادي ليفربول أن إدارة نادي لايبزيغ كانت رافضة تماماً فكرة التخلي عن لاعبها الواعد في الصيف الحالي، وذلك بسبب سعي إدارة النادي للحفاظ على كامل نجوم الفريق في الموسم الحالي من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها.

ويأتي على رأس تلك الأهداف ضرورة المنافسة من جديد على لقب الدوري الألماني مثلما فعل في الموسم الماضي، حيث نافس حامل اللقب فريق بايرن ميونخ حتى الأسابيع الآخيرة من عمر البوندسليغا ولكن قلة خبرة لاعبيه جعلته يتعثر في نهاية المطاف ويُنهي الدوري كوصيفاً للبطل، وإضافة لذلك سيسعى فريق لايبزيغ إلي التألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي تأهل لها لأول مرة في تاريخه، علماً بأن القرعة قد وضعته في مجموعة صعبة وهي المجموعة السابعة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق موناكو الفرنسي وفريق بورتو البرتغالي وفريق بيشكتاش التركي.