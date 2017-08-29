مانشستر سيتي يواصل إصراره على ضم قائد وست بروميتش

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضاً جديداً إلي نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع مدافعه المخضرم وقائده جوني إيفانز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ولكن دون أن يتم تحديد قيمة العرض الجديد من نادي مانشستر سيتي.

وكان نادي مانشستر سيتي قد قدم عرضاً سابقاً وصلت قيمته إلي مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي وست بروميتش ألبيون رفضت ذلك العرض بشكل قاطع، علماً بأن نادي ليستر سيتي الإنجليزي يسعى هو الآخر للتعاقد مع اللاعب المخضرم في الصيف الحالي، وبناءً على ذلك فقد قدم هو الآخر عرضاً لنادي وست بروميتش ألبيون وصلت قيمته إلي مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي وست بروميتش ألبيون رفضت ذلك العرض أيضاً.

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هذا ويأتي رفض إدارة نادي وست بروميتش ألبيون التخلي عن لاعبها المخضرم بناءً على رغبة كبيرة من مدرب الفريق توني بوليس، والذي أكد بدوره في أكثر من مناسبة سابقة بأن المدافع جوني إيفانز يُعد واحداً من الركائز الأساسية في فريق وست بروميتش ألبيون، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه قد جعله قائداً للفريق في مطلع شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2017 م.

ومن جهته يُعد المدافع جوني إيفانز صاحب ال 30 عاماً أيضاً هدفاً رئيسياً للمدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك من أجل سد الثغرات الدفاعية التي يُعاني منها فريقه والتي كانت واضحة في إنطلاقة الموسم الحالي، حيث تلقى الفريق هدفين في 3 مباريات وليس ذلك فحسب بل كان مُعرضاً لكي تدخل شباكه المزيد من الأهداف.

وكان العيب الرئيسي لفريق مانشستر سيتي في الموسم الماضي يكمن في خط دفاعه وفي مركز حراسة المرمى، وبناءً على ذلك قام بالتعاقد مع 4 عناصر في تلك المراكز في الصيف الحالي، وهم الحارس البرازيلي إيدرسون قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر قادماً من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي قادماً من نادي موناكو الفرنسي.