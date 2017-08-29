ستوك سيتي يستمر في تدعيم صفوفه في الصيف الحالي

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أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تعاقده رسمياً مع المدافع النمساوي كيفين فيمر قادماً من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم كاملة سيقضيها اللاعب رفقة فريقه الجديد.

وبذلك يكون نادي ستوك سيتي قد واصل عملية تدعيم صفوفه في الصيف الحالي، وذلك في إطار سعيه لتحقيق أهدافه مع نهاية الموسم والهدف الأسمى هو ضمان مقعد له في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل حتى وإن كان ذلك بتأهله إلي مسابقة الدوري الأوروبي، نظراً لصعوبة المنافسة في الموسم الحالي على المراكز الأربعة الأولى في البريمرليغ بسبب التدعيمات القوية التي قامت بها جميع الأندية الكبيرة في إنجلترا.

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ومن أبرز الأسماء التي تعاقد معها نادي ستوك سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي، الجناح الإسباني خيسي رودريغيز قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة، كما تعاقد أيضاً مع المدافع الفرنسي كورت زوما قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، وإضافة لذلك أيضاً قام بتجديد عقد لاعبه الفرعون المصري الواعد رمضان صبحي لمدة 5 مواسم إضافية.

علماً بأن فريق ستوك سيتي كان قد بدأ موسمه الحالي بشكل جيد نوعاً ما، فعلى الرغم من خسارته في الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه على يد فريق إيفرتون بهدف وحيد مقابل لا شئ، إلا أن الفريق عاد بقوة وتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الثانية على حساب ضيفه فريق أرسنال بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم تعادل خارج أرضه أمام فريق وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله لكل فريق، مما جعله بالتالي يحصد 4 نقاط جعلته يتواجد في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريمرليغ.

وعقب تقديمه اليوم بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام أعرب المدافع كيفين فيمر عن سعادته البالغة بتعاقده مع فريق ستوك سيتي، مؤكداً بأنه قد تحدث كثيراً مع مارك هيوز مدرب الفريق قبيل حسم الصفقة.