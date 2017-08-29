“هيكتور كوبر” يستبعد 4 لاعبين قبل السفر لأوغندا

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يستعد المنتخب المصري لمقابلة المنتخب الأوغندي، حيث أعلن المنتخب المصري رفع حالة الاستعدادات استعدادا لهذا اللقاء الهام، وأعلن المدير الفني لمنتخب الفراعنة هيكتور كوبر استبعاد أربعة من اللاعبين من قائمة المنتخب المصري حيث سيسافر اليوم المنتخب المصري إلى أوغندا اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وورد على الصفحة الرسمية في موقع “الفيس بوك” لاتحاد كرة القدم المصري أن المدير الفني لمنتخب الفراعنة هيكتور كوبر يستبعد أربعة من اللاعبين من المنتخب المصري في إطار استعدادات المنتخب المصري لمغادرة البلاد إلى أوغندا والرباعي هم: اللاعب أحمد الشيخ، واللاعب محمد عواد، واللاعب أيمن أشرف، واللاعب محمود عزت ليتم استبعادهم من القائمة النهائية للمنتخب المصري.

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وتم الإعلان عن سفر بعثة المنتخب المصري إلى دولة أوغندا اليوم الموافق يوم الثلاثاء استعدادات لمواجهة يوم الخميس القادم مع المنتخب الأوغندي في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الكروية المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2018 التي ستقام في دولة روسيا.

وفي إطار استعدادات المدير الفني لمنتخب الفراعنة هيكتور كوبر استعدي في وقت سابق حوالي ثلاثين لاعب ثم تم استبعاد اللاعب مصطفى فتحي بسبب إصابته ولم يستدعي المدير الفني للمنتخب المصري بديل للاعب المصاب، ثم في قبل سفر بعثة المنتخب المصري إلى دولة أوغندا استبعد المدير الفني هيكتور كوبر أربعة لاعبين لتصبح القائمة الرئيسية للمنتخب المصري تتضمن عدد خمسة وعشرين لاعب فقط.

ومما يجدر الإشارة إن استبعاد المدير الفني لمنتخب الفراعنة لأربعة من اللاعبين ليصبح عدد اللاعبين خمسة وعشرين لاعب فقط حيث أن القائمة المباريات المقامة في إطار التصفيات التي تؤهله إلى بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا لابد أن تشتمل على ثلاثة وعشرين لاعب فقط، مما سيجعل المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر مضطر إلى استبعاد اثنين آخرين من اللاعبين قبل بداية اللقاء مع المنتخب الأوغندي.

والجدير بالذكر أن مدرب كرة القدم هيكتور كوبر درب العديد من الأندية العالمية مثل نادي ريال بيتيس الأسباني، ونادي بارما الإيطالي بالإضافة إلى تدريب نادي الوصل الإماراتي، يدرب في الفترة الحالية المنتخب المصري حيث بدأ العمل مع المنتخب في عام 2015، ونجح في قيادة المنتخب بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في عام 2017.