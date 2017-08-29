مدافع ليفربول يقترب من العودة مجدداً إلي صفوف كريستال بالاس

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن المدافع الفرنسي مامادو ساخو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي قد إقترب من الإنتقال إلي نادي كريستال بالاس الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني بعد مفاوضات طويلة للغاية بين كلاً من إدارة نادي كريستال بالاس وإدارة نادي ليفربول.

كما أشارت الصحفية أيضاً إلي أن إدارة نادي ليفربول كانت قد حددت منذ مطلع الصيف الحالي سعر لاعبها الفرنسي، حيث وصلت قيمته إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني ولكن يبدو أن إدارة نادي الريدز سوف تتراجع عن ذلك في ظل عدم وجود أي عرض مناسب من أي نادي إقترب من هذه القيمة، وذلك بإستثناء عرض نادي كريستال بالاس والذي أصر بدوره على ضم اللاعب الذي كان يلعب في صفوفه في الدور الثاني من عمر الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

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ومن جانبه كان الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول قد أقفل الباب في وجه المدافع الفرنسي مامادو ساخو مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الماضي وذلك بسبب سلوكه على المستوى الشخصي، مما جعله يُكمل بقية الموسم رفقة فريق كريستال بالاس ولكنه تألق هناك بشكل لافت للغاية وليس ذلك فحسب بل ساهم أيضاً في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ولكن يبدو أن فريق كريستال بالاس وتحت قيادة مدربه الهولندي الواعد فرانك دي بور يُعاني مع إنطلاقة الموسم الحالي، حيث تعرض الفريق اللندني إلي 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي الجولة الأولى خسر أمام ضيفه فريق هادرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الثانية خسر أمام مُضيفه فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة خسر أمام ضيفه فريق سوانزي سيتي بهدفين مقابل لا شئ، مما جعله يدخل ضمن دائرة المتصارعين على الهبوط منذ مطلع الموسم، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات أنصاره نظراً لما يمتلكه الفريق من عناصر جيدة.