مانشستر سيتي يعرض صفقة تبادلية على أرسنال من أجل ضم سانشيز

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد عرض على نادي أرسنال الإنجليزي صفقة تبادلية تتضمن التخلي عن لاعبه رحيم ستيرلينغ بالإضافة إلي مبلغ مالي، وذلك من أجل التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي إصرار نادي مانشستر سيتي الكبير على ضم النجم التشيلي في الصيف الحالي، يأتي بناءً على رغبة من الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي والذي يُعاني فريقه من عيب خطير من الناحية الهجومية وهو إهدار العديد من الفرص في كل مباراة، ففي أول 3 مباريات لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي إكتفى الفريق بتسجيل 5 أهداف فقط، وذلك على الرغم من قدرته على تسجيل المزيد من الأهداف مما أدى إلي سقوطه في فخ التعادل في لقائه أمام فريق إيفرتون في الجولة الثانية.

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هذا وكان نادي مانشستر سيتي قد تعاقد حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مع 5 عناصر بارزة، وهم الحارس البرازيلي إيدرسون قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر قادماً من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، والظهير الأيسر الفرنسي قادماً من نادي موناكو الفرنسي، وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادماً من نادي موناكو أيضاً.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي هو التتويج بلقب البريمرليغ، وذلك على الرغم من أنه يعلم جيداً مدى صعوبة ذلك الأمر في الموسم الحالي تحديداً نظراً للتدعيمات القوية التي قامت بها كل الأندية الكبيرة في البريمرليغ في الصيف الحالي، وإضافة للبريمرليغ فسوف يسعى فريق مانشستر سيتي إلي الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

علماً بأن القرعة قد وضعته في مجموعة صعبة نسبياً والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق نابولي الإيطالي وفريق فينورد روتردام الهولندي وفريق شاختار الأوكراني، مما يؤكد بأن طريقه من أجل التأهل إلي الدور ثمن النهائي لن يكون سهلاً على الإطلاق ويحتاج إلي بذل المزيد من المجهودات من جميع عناصر الفريق.