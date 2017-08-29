يوفنتوس يقترب من التعاقد رسمياً مع مدافع شالكة

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع المدافع الألماني المخضرم بينيديكت هوفيديس لاعب نادي شالكة الألماني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية كتعويضاً لرحيل مدافعه الإيطالي المخضرم السابق ليوناردو بونوتشي، والذي إنتقل بدوره في الصيف الحالي إلي نادي ميلان الإيطالي في واحدة من أكبر المفاجأت التي حدثت في الميركاتو الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن نادي يوفنتوس بذلك سيكون قد نجح في هزيمة نادي ليفربول الإنجليزي، والذي كان يُصارع بدوره بشكل كبير من أجل ضم اللاعب إلي صفوفه بناءً على رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، ولكن يبدو أن إختيار اللاعب نفسه في نهاية المطاف هو من سيُحدد وجهته المقبلة والتي من المتوقع أن تكون مدينة تورينو بنسبة كبيرة للغاية، علماً بأن المدافع الألماني بينيديكت هوفيديس صاحب ال 29 عاماً قد قضى 16 عاماً من عمره رفقة فريق شالكة.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام في خلال ال 24 ساعة المقبلة، على أن يتجه اللاعب مباشرة إلي مدينة تورينو الإيطالية وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام بقميص نادي السيدة العجوز.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة السادسة لنادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني قادماً من نادي أرسنال الإنجليزي، والظهير الأيمن الإيطالي الواعد ماتيا دي شيلو قادماً من نادي ميلان، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد بليز ماتويدي قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والجناح الإيطالي الواعد فيديريكو بيرنارديسكي قادماً من نادي فيورنتينا الإيطالي، والجناح البرازيلي الواعد دوغلاس كوستا قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق البيانكونيري في الموسم الحالي هو الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي ولقب كأس إيطاليا للموسم الخامس على التوالي، أما الهدف الأسمى فهو بكل تأكيد محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1996 م.