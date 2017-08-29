أرسنال يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الواعد

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي أرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الجناح الألماني الواعد يوليان دراكسلر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال وخاصة في ظل إقتراب الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين من الرحيل إلي نادي تشيلسي الإنجليزي في الساعات القليلة القادمة.

مما دفع المدرب أرسين فينغر للبحث عن لاعب بديل صاحب إمكانيات كبيرة بأسرع وقت ممكن، وخاصة وأنه لا يتبقى سوى أيام قليلة فقط على إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي أبوابه بشكل نهائي وسيحدث ذلك تحديداً مع نهاية يوم الخميس المقبل والذي سيكون موافقاً لليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي.

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ولعل ما قد يُساعد نادي أرسنال في حسم الصفقة هو أن اللاعب نفسه يوليان دراكسلر ليس سعيداً على الإطلاق رفقة ناديه الحالي باريس سان جيرمان، وذلك على الرغم من أنه قد إنتقل إليه في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 م وتحديداً خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي فولفسبورغ الألماني وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 38 مليون جنيه إسترليني.

ولكن وعقب تعاقد النادي الباريسي مع النجم البرازيلي نيمار جونيور في الصيف الحالي بات الألماني يوليان دراكسلر حبيساً لمقاعد البدلاء ولا يشترك إلا بديلاً في إنطلاقة الموسم الحالي، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات اللاعب الألماني، وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده ألمانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ومن جهته يُحاول المدرب أرسين فينغر أن يقوم بتعديل أمور فريقه سريعاً قبل إغلاق سوق الإنتقالات، وذلك في ظل الإنطلاقة السيئة للفريق اللندني في الموسم الحالي على صعيد البريمرليغ، فعلى الرغم من أن فريق أرسنال قد بدأ الموسم بتحقيقه لأول لقب وهو لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على حساب جاره اللندني فريق تشيلسي، إلا أنه وعقب مرور 3 جولات من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لم يحصد سوى 3 نقاط فقط.