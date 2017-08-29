“ON SPORT” تحصل على حقوق بث مباراة العودة للمنتخب المصري فقط

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أشارت بعض المصادر الإعلامية على حصول شبكة قنوات ON SPORT على حقوق بث مباراتي المنتخب المصري في مرحلة الذهاب والعودة مع المنتخب الأوغندي في إطار تصفيات كأس العالم لعام 2018 المقامة في روسيا.

وأعلن المذيع الإعلامي الشهير مدحت شلبي أن قناة ON SPORT حصلت على حقوق بث مباراة العودة فقط بين منتخب مصر ومنتخب أوغندا التي ستقام في ملعب الجيش في استاد برج العرب القائم في محافظة الإسكندرية.

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ويستعد الجمهوري المصري بشوق ولهفة إلى مشاهدة مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الأوغندي المقرر إقامتها في عصر يوم الخميس المقبل الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة الثالثة عصراً، في إطار منافسات ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية التي تؤهله إلى بطولة كأس العالم في عام 2018.

وغادرت اليوم بعثة منتخب الفراعنة حيث تضمنت خمسة وعشرين لاعب بعد أن استبعد المدير الفني لمنتخب الفراعنة هيكتور كوبر أربعة لاعبين قبيل السفر إلى أوغندا على أن يغادر اليوم المنتخب اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

وأوضحت اتحاد كرة القدم المصري على صفحة في موقع “فيس بوك” أن المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر قد استبعد كل من اللاعب محمود عزت، واللاعب محمد عواد، واللاعب أحمد الشيخ، واللاعب أيمن أشرف.

والجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة يحتل صدارة جدول ترتيب مجموعته الخامسة حيث يصل رصيد المنتخب المصري حوالي ستة نقاط، حصل على هذه النقاط نظير فوزين على منتخب غانا ومنتخب الكونغو الديمقراطية في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018، وستكون المنافسة صعبة بين المنتخبين المصري والأوغندي حيث يحتل المنتخب الأوغندي المرتبة الثانية من المجموعة الخامسة برصيد أربعة نقاط.

كما قامت الصحف الأوغندية بنشر تقريرا مفصلا عن المنتخب المصري وتم التركيز على اللاعبين في المنتخب المصري المحترفين وخصوصا محمد صلاح الذي أعلنت الصحف أنه لاعب ماهر ولابد من تضيق مساحات اللاعب أمامه في خلال المباراة للحصول على الفوز في هذه المباريات، كما يستعد المنتخب الأوغندي من خلال دخوله إلى المعسكر ووضع خطة المباراة ودراسة طريقة لاعب المنتخب المصري من خلال استعراض المباريات الإفريقية التي شارك فيها منتخب الفراعنة.