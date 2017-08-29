ليفربول يستعد لتقديم عرض خيالي لموناكو من أجل جناحه الواعد

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كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي إلي نادي موناكو الفرنسي، وذلك من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث سيتضمن عرض الريدز رحيل الجناح البلجيكي الواعد ديفوك أوريجي إلي صفوف نادي الإمارة بالإضافة إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

هذا ويأتي إصرار نادي ليفربول على ضم اللاعب الفرنسي الواعد بناءً على رغبة كبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، والذي يُحاول بدوره أن يكون مستعداً في حالة رحيل نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو في الصيف الحالي بإتجاه نادي برشلونة الإسباني، وخاصة بعدما زادت الشائعات في الأونة الآخيرة أن النجم البرازيلي كوتينيو سيكون رسمياً في صفوف النادي الكتالوني قبل إغلاق الميركاتو الحالي أبوابه بساعات قليلة.

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ولعل ما جعل التكهنات تزداد أكثر هو مشاركة البرازيلي كوتينيو في تدريبات منتخب بلاده البرازيل اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي للغاية، وذلك على الرغم من إبتعاده عن صفوف فريقه الحالي ليفربول منذ إنطلاقة الموسم الحالي بداعي الإصابة في الظهر.

ومن جهته يبدو أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول قد أغلق هذه الصفحة بشكل نهائي، وخاصة في ظل عدم وجود أي رغبة من النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في البقاء في قلعة أنفيلد رود، مما جعل المدرب يورغن كلوب يبحث عن البديل أو عن صفقة قوية تُنسي جماهير الريدز مسألة رحيل كوتينيو.

علماً بأن نادي ليفربول قد أسعد جماهيره في صباح اليوم الثلاثاء بعدما أعلن رسمياً عن توصله إلي إتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه الغيني نابي كيتا إنطلاقاً من صيف العام المقبل 2018 م.

وكانت إنطلاقة فريق ليفربول في الموسم الحالي مثالية للغاية، حيث جمع الفريق 7 نقاط من أصل 3 مباريات على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأنه قد إكتسح فريق أرسنال في لقائه الآخير قبل فترة التوقف الدولي الحالية بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب حيث ضمن فريق الريدز أيضاً تأهله إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.