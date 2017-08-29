موناكو ينضم إلي الصراع من أجل متوسط ميدان سبورتينغ لشبونة

Advertisements

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي موناكو الفرنسي قد إنضم إلي قائمة الأندية التي تتصارع من أجل التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي الواعد ويليام كارفاليو لاعب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن ذلك يأتي تمهيداً لرحيل متوسط الميدان البرازيلي فابينيو من نادي موناكو في الساعات القليلة القادمة بإتجاه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مما يجعل نادي الإمارة يرغب بشكل سريع في تعويض ذلك وسد الفراغ الذي سيتركه اللاعب الواعد فابينيو.

Advertisements

ولكن يبقى أمام إدارة نادي موناكو الكثير من العمل في الوقت الحالي من أجل حسم صفقة البرتغالي ويليام كارفاليو، وذلك بسبب الصراع الكبير عليه من جانب العديد من الأندية وعلى رأسها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل نادي وست هام يونايتد ونادي أرسنال، ولكن العائق الأبرز أمام هذه الأندية حتى هذه اللحظة أن إدارة نادي سبورتينغ لشبونة ترغب في الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبها الواعد في الصيف الحالي.

علماً بأن العرض الأبرز الذي تم تقديمه للنادي البرتغالي كان من جانب نادي وست هام يونايتد والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي سبورتينغ لشبونة رفضت ذلك العرض بشكل قاطع، ولعل ما قد يُساهم في حسم الصفقة لمصلحة نادي موناكو في نهاية المطاف هي العلاقة الجيدة التي تجمع بين نادي سبورتينغ لشبونة والبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق موناكو حالياً ومدرب فريق سبورتينغ لشبونة سابقاً.

وهو الأمر الذي يُعطي أيضاً اللاعب نفسه الثقة بأنه لن يكون على مقاعد البدلاء نظراً لمعرفة المدرب به بشكل كامل، وبالتالي سيكون الخيار الأفضل بالنسبة للبرتغالي ويليام كارفاليو هو الإنتقال إلي نادي موناكو، وخاصة وأنه يرغب في أن يستمر في المشاركة بصفة أساسية رفقة الفريق الذي سيلعب لصالحه على مدار الموسم الحالي بأكمله، وذلك حتى يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في روسيا في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأنه فاز رفقة منتخب البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا في صيف العام الماضي 2016 م.