ملخص مباراة الإمارات والسعودية في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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حقق المنتخب الإماراتي فوزاً مفاجئاً على حساب ضيفه المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في إطار الجولة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الثانية من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات حاول المنتخب الإماراتي أن يستغل كلاً من عاملي الأرض والجمهور وضغط بشكل قوي على ضيفه من أجل تسجيل الأهداف، ولكن رد فعل المنتخب السعودي وعلى الرغم من تأخره إلا أنه جاء قوياً للغاية، فعند الدقيقة العشرين تحصل الأخضر السعودي على ركلة جزاء ليُنفذها نواف العابد بنجاح مُحرزاً هدف منتخب بلاده الأول.

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ولكن المنتخب الإماراتي نجح في تعديل النتيجة بشكل سريع للغاية، وذلك بعدها بدقيقة واحدة فقط عبر مهاجمه علي مبخوت عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الأخضر السعودي ليُشعل من أجواء اللقاء من جديد، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأت الأوضاع قليلاً من الجانبين ولم يتمكن أي منهما من تشكيل أي خطورة على مرمى المنتخب الآخر على الرغم من الإستحواذ النسبي للمنتخب السعودي على الكرة، ليذهب الشوط إلي نهايته على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

وفي شوط المباراة الثاني كاد المنتخب السعودي يُسجل ثاني أهدافه عند الدقيقة الثالثة والخمسين، وذلك حينما سدد قائده أسامة هوساوي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت لكرته وحرمته من التسجيل، وعند الدقيقة الستين تلقى المنتخب السعودي ضربة موجعة للغاية بعدما تمكن المنتخب الإماراتي من تسجيل هدفه الثاني في اللقاء، وذلك من خلال تسديدة صاروخية للمهاجم أحمد خليل من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس عبد الله المعيوف من فعل أي شئ للتصدي لها.

وبعدها بسبعة دقائق حاول الهولندي بيرت فان مارفيك تنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تعديل النتيجة على الأقل فأشرك فهد المولد بدلاً من نواف العابد، ولكن ذلك لم يكن له أي تأثير تماماً على نتيجة المباراة في نهاية المطاف، وبذلك بات تأهل المنتخب السعودي إلي المونديال بشكل مباشر أمراً في غاية الصعوبة على الأخضر السعودي في إنتظار الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.