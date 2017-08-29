مبابي يجتاز الفحوصات الطبية تمهيداً لإنضمامه إلي باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب نادي موناكو الفرنسي سابقاً قد إجتاز اليوم الثلاثاء الفحوصات الطبية اللازمة خلال معسكر منتخب بلاده فرنسا، وذلك تمهيداً لإنتقاله إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة على أن يتم شرائه بشكل نهائي من جانب النادي الباريسي في صفقة قياسية سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سوف يرتدي إما الرقم 7 أو الرقم 11 في الفريق الباريسي، على أن يتم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك بعدما أكد الفرنسي ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا بأنه لن يسمح لأي لاعب بمغادرة معكسر الديوك من أجل إنتقاله لأي فريق أخر، ولكنه وفي الوقت ذاته سمح لأي لاعب يرغب في الإنتقال من فريقه قبل إغلاق أبواب الميركاتو مع نهاية يوم الخميس المقبل بإجراء الفحوصات الطبية في معسكر المنتخب الفرنسي دون المغادرة.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف يكون بذلك نادي باريس سان جيرمان قد أغلق الميركاتو بشكل رائع للغاية، علماً بأنه سبق وأن تعاقد مع 3 عناصر حتى الآن وهم الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس في صفقة إنتقال حر، والظهير الأيسر الإسباني يوري بيرشيش قادماً من نادي ريال سوسيداد الإسباني، أما أبرز صفقة فكانت التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً م نادي برشلونة الإسباني في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، علماً بأن النادي الباريسي بات قريباً أيضاً من التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي فابينيو لاعب نادي موناكو.

هذا ويأتي كل ذلك في إطار سعي الفريق الباريسي لإستعادة لقبه كبطل للدوري الفرنسي بعدما إنتزعه منه فريق موناكو في الموسم الماضي، أما الهدف الأسمى بكل تأكيد سواء في الموسم الحالي أو في الموسم المقبل فهو محاولة التتويج بلقب أعرق المسابقات الأوروبية وهو لقب دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن البعض يرى أن ذلك الأمر لا يزال بعيداً عن الفريق الباريسي.