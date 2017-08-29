وست بروميتش يهزم كبار أوروبا ويتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي قد نجح في التعاقد مع متوسط الميدان البولندي كريتشوفياك قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة.

وبذلك يكون نادي وست بروميتش ألبيون قد نجح في هزيمة العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب البولندي في الصيف الحالي، ويأتي على رأس تلك الأندية كلاً من نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي يوفنتوس الإيطالي ونادي فنربخشة التركي ونادي أولمبيك ليون الفرنسي.

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هذا ويأتي تعاقد نادي وست بروميتش ألبيون مع اللاعب البولندي كريتشوفياك بناءً على رغبة كبيرة من جانب المدرب توني بوليس مدرب فريق وست بروميتش ألبيون، والذي حاول منذ مطلع الصيف الحالي أن يقوم بتعويض رحيل لاعبه الإسكتلندي المخضرم دارين فليتشر، والذي إنتقل بدوره في الميركاتو الصيفي الحالي إلي نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

ولا شك أن فريق وست بروميتش ألبيون لديه هدف واضح في الموسم الحالي، وهو حجز مقعده مع نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز في إحدى المسابقات الأوروبية، حتى وإن إنتهى به المطاف بالتأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي، علماً بأن ذلك سوف يكون بمثابة الإنجاز الكبير للنادي وجماهيره.

ولكن وبكل تأكيد فإن طموحات جماهير النادي كبرت في الموسم الحالي بسبب التعاقدات القوية التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، ولعل من أبرزها كان التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي قادماً من النادي الأهلي المصري لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، على أن يتم شرائه بشكل نهائي في حالة تمكن من إثبات نفسه مع النادي على مدار الموسم الحالي بأكمله.

وكانت إنطلاقة فريق وست بروميتش ألبيون في الموسم الحالي مثالية للغاية، حيث حصد الفريق 7 نقاط عقب مرور 3 جولات من عمر البريمرليغ، ففي الجولة الأولى حقق الفوز على حساب فريق بورنموث بهدف نظيف، ومن ثم حقق الفوز على حساب فريق بيرنلي بهدف نظيف، قبل أن يتعادل بهدف لمثله في الجولة الثالثة أمام فريق ستوك سيتي.