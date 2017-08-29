ستوك سيتي يُبدي رغبته في ضم متوسط ميدان مانشستر سيتي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي ستوك سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الإنجليزي فابيان ديلف لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة بعدما فتحت إدارة نادي مانشستر سيتي الباب واسعاً أمام رحيل اللاعب قبيل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي أبوابه، وذلك تحديداً مع نهاية يوم الخميس المقبل والذي سيكون موافقاً لليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي.

علماً بأن إدارة نادي ستوك سيتي كانت قد حاولت التعاقد مع اللاعب فابيان ديلف في مطلع الصيف الحالي، ولكن إدارة نادي مانشستر سيتي رفضت التخلي عن لاعبها بشكل قاطع وذلك بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، والذي يرغب في أن يكون اللاعب فابيان ديلف داعماً لتشكيلة فريقه من على دكة البدلاء على مدار الموسم الحالي بأكمله.

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ولكن يبدو الآن أن إدارة نادي مانشستر سيتي قد قامت بتغيير رأيها وخاصة في ظل رغبة النادي في التعاقد مع نجم أخر قبيل إغلاق باب الميركاتو الحالي، والذي من المتوقع أن يُكلف خزينة النادي حوالي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، علماً بأن القيمة التي يرغب النادي في الحصول عليها من عملية بيعه لفابيان ديلف تصل إلي مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهته لا يرغب الإنجليزي فابيان ديلف صاحب ال 27 عاماً في أن يتكرر معه سيناريو الموسم الماضي، حيث قضى معظم فترات الموسم أو أغلبها حبيساً على مقاعد البدلاء وهو الأمر الذي لن يكون في صالحه في الموسم الحالي، وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي حالة نجاح نادي ستوك سيتي في حسم الصفقة فحينها سيكون النادي قد واصل عملية تدعيم خطوطه الخلفية في الصيف الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع المدافع الفرنسي كورت زوما قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، كما تعاقد أيضاً مع متوسط الميدان الإسكتلندي المخضرم دارين فليتشر قادماً من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.