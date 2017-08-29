تشيلسي يُقدم عرضاً رسمياً إلي إيفرتون من أجل ضم صانع ألعابه

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد قدم عرضاً رسمياً إلي نادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع صانع ألعابه الإنجليزي الواعد روس باركلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث وصلت قيمة عرض البلوز إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني على أمل الحصول على موافقة إدارة نادي إيفرتون على حسم الصفقة في الساعات القليلة القادمة.

هذا وكانت إدارة نادي إيفرتون قد أعلنت منذ مطلع الصيف الحالي بأن لن تقوم بالتفريط في لاعبها، إلا في حالة واحدة فقط وهي دفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لأي نادي يرغب في الظفر بخدمات اللاعب، ولكن تلك القيمة كانت مرتفعة للغاية على جميع الأندية الراغبة في ضم اللاعب، ولعل ما سيجعل نادي إيفرتون مضطراً إلي تخفيض تلك القيمة هو أن اللاعب نفسه لا يرغب في تجديد عقده مع التوفيز ولا يُريد حتى الإستمرار مع النادي حتى إنتهاء الموسم الحالي.

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ومن جهته يأتي عرض نادي تشيلسي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف فريقه قبيل غلق الميركاتو الصيفي الحالي أبوابه، علماً بأن الميركاتو سوف يقفل أبوابه بشكل نهائي مع نهاية يوم الخميس المقبل وتحديداً في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي.

وكان نادي تشيلسي قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع 4 عناصر بارزة حتى الآن، وهم الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من نادي روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من نادي موناكو الفرنسي، والمهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق تشيلسي في الموسم الحالي هو الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً في الموسم الحالي بشكل خاص نظراً لقوة الأندية المنافسة، وإضافة لذلك سيكون فريق البلوز مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما غاب الفريق عن نسخة الموسم الماضي.