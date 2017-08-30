موعد مباراة غينيا وليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب ليبيا لكي يحل ضيفاً على نظيره منتخب غينيا يوم غداً الخميس على أرضية ملعب الثامن والعشرين من سبتمبر بالعاصمة الغينية كوناكري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب ليبيا المواجهة عازماً على العودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه، وذلك من أجل تحقيق فوزه الأول في التصفيات الختامية وإحياء آماله من جديد في التأهل إلي المونديال المقبل، على الرغم من أنه يُدرك جيداً أن ذلك الأمر في غاية الصعوبة ولكنه ليس مستحيلاً بكل تأكيد، وخاصة وأن كلاً من منتخب تونس ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية سوف يواجهان بعضهما في الجولة الثالثة والرابعة، علماً بأن كلاً من المنتخبين قد حصد العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعة عقب مرور جولتين من عمر التصفيات.

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ولا شك أن حظوظ المنتخب الليبي في التأهل إلي المونديال سوف تزداد كثيراً في حالة جمع 6 نقاط من مواجهة منتخب غينيا ذهاباً وإياباً، وخاصة في حالة تعادل كلاً من منتخب تونس ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ذهاباً وإياباً، أو في حالة فوز أحدهما ذهاباً وفوز الطرف الآخر إياباً، أما إذا فاز واحد منهم فقط ذهاباً وإياباً فحينها سيُصبح تأهل المنتخب الليبي مستحيلاً نظراً لآن المتأهل للمونديال هو صاحب المركز الأول فقط في المجموعة.

وكان المنتخب الليبي قد بدأ مشواره في المرحلة النهائية من عمر التصفيات بطريقة كارثية للغاية، حيث حل ضيفاً في الجولة الأولى على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعرض إلي خسارة قاسية بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الثانية واجه نظيره المنتخب التونسي ولكنه تعرض إلي الخسارة مرة أخرى وهذه المرة بهدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأنه في حالة تعثره أمام منتخب غينيا حتى ولو بالتعادل فسوف تكون بقية مبارياته في التصفيات مجرد مباريات شكلية لا أكثر.