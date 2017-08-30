موعد مباراة اليابان وأستراليا في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب اليابان بضيفه منتخب أستراليا يوم غداً الخميس في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب كأس العالم 2002 بمدينة سايتاما اليابانية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و12:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الياباني المواجهة تحت قيادة مدربه وحيد خاليلوزيتش باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلي المونديال المقبل كمتصدراً للمجموعة الثانية دون الحاجة إلي الإنتظار حتى إنتهاء الجولة العاشرة والآخيرة من عمر التصفيات، ولا شك أن حظوظ المنتخب الياباني كبيرة للغاية من أجل حسم بطاقة التأهل وخاصة وأنه سيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة.

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أما على الجانب الآخر فيرغب منتخب أستراليا هو الآخر وتحت قيادة مدربه أنجي بوستيكوجلو العودة بالفوز والنقاط الثلاث من خارج أرضه، حتى يضمن مقعده بشكل مباشر إلي المونديال وإن كان ذلك أصبح مضموناً له بنسبة كبيرة للغاية ومؤكدة بعدما تعرض المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني إلي الخسارة يوم أمس الثلاثاء على يد المنتخب الإماراتي.

فعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة الثانية يحتل المنتخب الياباني المركز الأول ويمتلك في رصيده 17 نقطة، فيما يحتل كلاً من المنتخب السعودي والمنتخب الأسترالي المركز الثاني والثالث على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 16 نقطة، ولكن مع وجود مباراة زائدة للمنتخب السعودي وهو ما يُعطي أفضلية كبيرة لمنتخب أستراليا.

علماً بأن منتخب أستراليا حتى لو خسر لقائه أمام منتخب اليابان فسوف يكون فوزه في الجولة الآخيرة على حساب منتخب تايلاند مفتاحه إلي المونديال، وذلك بعكس المنتخب السعودي الذي سيحتاج وقتها إلي تحقيق الفوز وبنتيجة عريضة على حساب ضيفه المنتخب الياباني، مما يجعل التأهل المباشر إلي المونديال قريباً للغاية من المنتخب الياباني والمنتخب الأسترالي مع نهاية هذه التصفيات، فيما سيكون على المنتخب السعودي خوض مراحل الملحق والتي تُعد في غاية الصعوبة.