موعد مباراة سوريا وقطر في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب سوريا لإستقبال نظيره منتخب قطر يوم غداً الخميس في دولة ماليزيا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب سوريا المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني أيمن حكيم باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض على المركز الثالث وخاصة في حالة خسارة صاحبه منتخب أوزبكستان والذي سيواجه بدوره المنتخب الصيني، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب ففي حالة خسارة الوصيف منتخب كوريا الجنوبية أيضاً في هذه الجولة فحينها سيُصبح منتخب سوريا قريباً للغاية من التأهل بشكل مباشر إلي المونديال المقبل في إنجاز تاريخي.

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فعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثالث ويمتلك في رصيده 12 نقطة، أما منتخب سوريا فيحتل المركز الرابع ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ولكن الجماهير السورية تُدرك جيداً أنه من الصعب أن يخسر منتخب كوريا الجنوبية في أخر جولتين من عمر التصفيات لذا يبقى الهدف الرئيسي هو إنتزاع المركز الثالث والتأهل إلي الملحق.

أما على الجانب الآخر فيبدو المنتخب القطري وتحت قيادة مدربه فيلكس سانشيز أنه يحتاج إلي معجزة من أجل التأهل، فالفوز وحده في أخر جولتين من عمر التصفيات لا يكفيه تماماً وإنما يحتاج إلي حل معادلات حسابية معقدة من حيث الأهداف المقبولة والمسجلة في أخر جولتين، ولعل ما يجعل الأمر مستحيلاً أكثر هو أن التأهل ليس بيده مما سيجعل فوزه شرفياً لا أكثر.

وكان المدرب فيلكس سانشيز قد إستدعي إلي هذه المباراة كلاً من: سعد الشيب – عمر باري – خليفة أبو بكر – محمد البكري – عبد الكريم حسن – عبد الكريم سلام – أحمد علاء – أحمد عبد المقصود – أحمد السعدي – بيدرو – طارق سالمان – أحمد ياسر – أكرم عفيف – علي أسد – المهدي علي – حسن الهيدوس – تميم المهيزع – عاصم مادبو – المعز علي – كريم بوضياف – إسماعيل محمد – خوخي بوعلام – خالد منير – مصعب خضر – عبد العزيز حاتم – عبد الله الأحرق.