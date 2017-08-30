موعد مباراة الصين وأوزبكستان في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد المنتخب الصيني لإستقبال نظيره منتخب أوزبكستان يوم غداً الخميس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الصيني المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي باحثاً عن تحقيق فوز شكلي لا أكثر ولا أقل، وذلك لكونه فقد جميع حظوظه في التأهل إلي المونديال المقبل حيث يحتل حالياً المركز السادس والآخير في ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى 6 نقاط فقط، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فوزه في أخر جولتين من عمر التصفيات يُعد ضرورياً للغاية وذلك من أجل التحضير لكأس أمم أسيا 2019 م بالإمارات وتصفيات كأس العالم 2022 م بقطر، علماً بأن المدرب مارشيلو ليبي كان قد إستلم دفة قيادة المنتخب الصيني في التصفيات الحالية بعد فوات الأوان.

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أما على الجانب الآخر فلا يبدو أن هناك أي حل لمنتخب أوزبكستان سوى تحقيق الفوز في حالة أراد على الأقل التمسك بمركزه الثالث في الترتيب والذي سيؤهله بدوره لخوض غمار الملحق، ولكن وبكل تأكيد تبقى حظوظه قائمة من أجل التأهل المباشر إلي المونديال في حالة خسارة الوصيف منتخب كوريا الجنوبية في هذه الجولة على يد المتصدر والمتأهل سلفاً للمونديال منتخب إيران.

فعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثالث ويمتلك في رصيده 12 نقطة، فيما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 13 نقطة، ولعل ما يُزيد من الضغوطات أكثر على المنتخب الأوزبكي أن خلفه مباشرة في المركز الرابع يتواجد منتخب سوريا والذي يمتلك في رصيده 9 نقاط، وهو ما يجعل بالتالي جميع الإحتمالات واردة حتى الجولة العاشرة والآخيرة من عمر التصفيات، ولكن ما هو مؤكد أن أي منتخب من المنتخبات الثلاثة لا يرغب في خوض غمار الملحق نظراً لصعوبته البالغة.