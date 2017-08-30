موعد مباراة كوريا الجنوبية وإيران في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب كوريا الجنوبية بضيفه منتخب إيران يوم غداً الخميس في موقعة نارية مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب كأس العالم بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب كوريا الجنوبية المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني تاي يونغ شين باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل تعزيز موقعه في وصافة ترتيب المجموعة وبالتالي إقترابه من حسم تأهله إلي المونديال المقبل بشكل مباشر، وليس ذلك فحسب بل ربما سيُحسم تأهله أيضاً في هذه الجولة في حالة خسارة ملاحقه المباشر منتخب أوزبكستان على يد المنتخب الصيني.

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ولكن المنتخب الكوري الجنوبي يُدرك جيداً أن الأمور سوف تكون في غاية التعقيد، وخاصة وأنه سيواجه متصدر المجموعة منتخب إيران والذي يُعد المنتخب الأسيوي الوحيد الذي ضمن حتى هذه اللحظة تأهله بشكل مباشر إلي المونديال.

فالمنتخب الإيراني وتحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش حصد حتى الآن بعد مرور 8 جولات من عمر التصفيات 20 نقطة، وذلك عن طريق تحقيقه ل 6 إنتصارات مقابل سقوطه في فخ التعادل في مرتين فقط فيما لم يتعرض للهزيمة في أي مباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب فالمنتخب الإيراني سجل حتى الآن 8 أهداف في المرحلة النهائية من عمر التصفيات، وإضافة لذلك لم تستقبل شباكه أي هدف على الإطلاق وهو الأمر الذي لم يتمكن أي منتخب أسيوي أخر من تحقيقه في هذه التصفيات سواء منتخب كوريا الجنوبية أو منتخب اليابان أو منتخب أستراليا.

وبناءً على كل ما سبق تتأكد صعوبة المباراة كثيراً بالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي، وربما الأمر الذي يُعطيه أفضلية نسبية على حساب ضيفه منتخب إيران، هو أنه سيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة والتي تأمل بدورها أن يحسم منتخبها التأهل إلي المونديال في هذه الجولة وتفادي الحسابات المعقدة في الجولة الآخيرة.