موعد مباراة تايلاند والعراق في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل المنتخب العراقي ضيفاً على نظيره منتخب تايلاند يوم غداً الخميس في العاصمة بانكوك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب العراقي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني باسم قاسم باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك على الرغم من أنها مباراة شكلية نظراً لآن كلاً من المنتخبين قد فقدا كامل حظوظهما في التأهل إلي المونديال المقبل بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان ذلك من بوابة الملحق، مما سيجعلها بكل تأكيد مباراة مفتوحة وهجومية من الطرفين لعدم تواجد الحسابات المعقدة فيها.

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ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن المباراة تُعد فرصة مثالية لأسود الرافدين من أجل التحضير للمحافل الدولية القادمة التي سيُشارك فيها المنتخب العراقي، والتي يأتي في مقدمتها كأس أمم أسيا المقبلة 2019 م والتي ستُقام بدولة الإمارات والتي سيسعى المنتخب العراقي للتتويج بلقبها مثلما فعل في عام 2007 م، وإضافة لذلك سيُشارك المنتخب العراقي أيضاً في تصفيات كأس العالم 2022 م والذي سيُقام بدولة قطر، وربما ستكون هذه التصفيات هي أهم تصفيات لجميع المنتخبات العربية نظراً لإقامة المونديال على أرض عربية.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة في التصفيات الحالية يحتل المنتخب العراقي المركز الخامس ويمتلك في رصيده 5 نقاط، والتي جمعها من خلال تحقيقه لإنتصار وحيد وتعادلين في مقابل تعرضه إلي 5 هزائم، مما قضى على أي أمل له من أجل المنافسة على بطاقة للصعود للمونديال، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجماهير العراقية ربما تكون قد إلتمست العذر لمنتخب بلادها، وذلك لتواجده في مجموعة حديدية ضمت كلاً من منتخب اليابان ومنتخب أستراليا ومنتخب السعودية ومنتخب الإمارات، مما جعل مهمته في التأهل شبه مستحيلة منذ الوهلة الأولى وخاصة بسبب الفارق الكبير بينه وبين عمالقة القارة الأسيوية على صعيد الإمكانيات البشرية.