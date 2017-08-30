موعد مباراة فرنسا وهولندا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب فرنسا بضيفه منتخب هولندا يوم غداً الخميس في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الفرنسي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني ديديه ديشان باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل العودة من جديد إلي صدارة ترتيب المجموعة وخاصة في حالة خسارة المنتخب السويدي في هذه الجولة خارج أرضه على يد منتخب بلغاريا، علماً بأن المنتخب السويدي كان قد خطف الصدارة من المنتخب الفرنسي في الجولة الماضية بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، مما أشعل بدوره المنافسة بشكل كبير على بطاقات التأهل إلي المونديال.

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أما على الجانب فيبدو أن المنتخب الهولندي وتحت قيادة مدربه الوطني ديك أدفوكات قد إستعاد كامل حظوظه من جديد في التأهل إلي المونديال المقبل، وذلك بعدما كان منتخب الطواحين الهولندية قد بدأ مشواره في التصفيات بطريقة مخيبة للغاية، ولكنه بات الآن لا يُفكر فقط بالتأهل وإنما يرغب في إنتزاع صدارة المجموعة.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة يحتل كلاً من منتخب السويد ومنتخب فرنسا المركز الأول والثاني على التوالي، حيث يمتلك كلاً منهما في رصيده 13 نقطة ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المنتخب السويدي، أما منتخب هولندا فيتواجد في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط، ولعل ما يجعل حجم الضغوطات كبيراً للغاية على الثلاثي هو أن منتخب بلغاريا يتواجد خلفهم مباشرة في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 9 نقاط.

وهو الأمر الذي يؤكد أن الصراع في هذه المجموعة من أجل حسم التأهل إلي المونديال سوف يكون شرساً للغاية حتى إنتهاء الجولة الآخيرة، وربما ما يُزيد من الإثارة أن صاحب المركز الأول فقط هو من يتأهل مباشرة إلي المونديال فيما يذهب صاحب المركز الثاني إلي الملحق الختامي.