موعد مباراة البرتغال وجزر الفارو في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب البرتغال لإستقبال نظيره منتخب جزر الفارو يوم غداً الخميس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب البرتغالي المواجهة تحت قيادة مدربه فيرناندو سانتوس باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإستمرار في ملاحقة متصدر ترتيب المجموعة وهو منتخب سويسرا، حيث يحتل المنتخب البرتغالي حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 15 نقطة، فيما يحتل منتخب سويسرا صدارة الترتيب ويمتلك في رصيده 18 نقطة، علماً بأن فارق النقاط الثلاث الذي يفصل بينهما سببه كان خسارة المنتخب البرتغالي في مباراته الأولى على يد المنتخب السويسري بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك.

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ومن بعدها إستفاق المنتخب البرتغالي بشكل كبير وحقق 5 إنتصارات متتالية، وليس ذلك فحسب بل سجل خط هجومه 22 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط، علماً بأن هداف التصفيات الحالية هو نجمه الأول الدون كريستيانو رونالدو والذي سجل بدوره 11 هدفاً حتى الآن ولا يزال متبقياً أمامه 4 مباريات على نهاية التصفيات في حالة تأهل منتخب بلاده بشكل مباشر إلي المونديال أو 6 مباريات في حالة تأهل من بوابة الملحق.

ولا شك أن المنتخب البرتغال سيسعى جاهداً ليس فقط للتأهل إلي المونديال وإنما المنافسة على اللقب العالمي وبكل قوة، ولم لا فهو بطل أوروبا ويمتلك أفضل لاعب في العالم وهو الدون كريستيانو رونالدو، حيث نجح الآخير في قيادة المنتخب البرتغالي للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا في صيف العام الماضي 2016 م وذلك في البطولة التي تم إقامتها على الأراضي الفرنسية، علماً بأن اللقب جاء على حساب المنتخب الفرنسي في الدور النهائي من عمر البطولة بهدف وحيد جاء من توقيع المهاجم البرتغالي إيدير، ولكن ما هو مؤكد أن المونديال سوف يكون أصعب بكثير من اليورو وهو ما تُدركه جيداً الجماهير البرتغالية.