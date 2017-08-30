موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م يوم غداً الخميس

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يشهد يوم غداً الخميس فعاليات الجولة السابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم بعض المباريات التي ستُقام في يوم الغد.

حيث يستقبل منتخب بلجيكا نظيره منتخب جبل طارق في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يستقبل منتخب اليونان نظيره إستونيا في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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كما يحل منتخب البوسنة والهرسك ضيفاً على نظيره منتخب قبرص، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن متصدر هذه المجموعة هو منتخب بلجيكا ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ثم يأتي في المركز الثاني منتخب اليونان ويمتلك في رصيده 12 نقطة، فيما يحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الثالث ويمتلك في رصيده 11 نقطة.

وضمن مباريات المجموعة الأولى يحل منتخب السويد ضيفاً على نظيره منتخب بلغاريا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يحل منتخب بيلاروسيا ضيفاً على نظيره منتخب لوكسمبورغ، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن منتخب السويد يتصدر هذه المجموعة ويمتلك في رصيده 13 نقطة، ثم يأتي المنتخب الفرنسي في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة أيضاً، فيما يحتل منتخب هولندا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

وعن المجموعة الثانية يستقبل منتخب سويسرا نظيره منتخب أندورا على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعن المجموعة ذاتها يستقبل منتخب المجر نظيره منتخب لاتفيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن متصدر هذه المجموعة هو منتخب سويسرا ويمتلك في رصيده 18 نقطة، فيما يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني ويمتلك في رصيده 15 نقطة.