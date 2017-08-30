موعد مباراة فينزويلا وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب كولومبيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب فينزويلا يوم غداً الخميس، وذلك ضمن الجولة الخامسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب كولومبيا المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم خوسيه بيكرمان عازماً على تحقيق الإنتصار والعودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه، وذلك من أجل التمسك بمركزه الثاني في جدول ترتيب التصفيات وخاصة في ظل المنافسة الشرسة على البطاقات المؤهلة للمونديال المقبل بين 7 منتخبات.

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ولعل ما يُزيد من الضغوطات أكثر على منتخب كولومبيا هو أنه سوف يستقبل في الجولة المقبلة السادسة عشر نظيره منتخب البرازيل، مما قد يجعل فوزه بالنقاط الثلاث أمام منتخب السامباً أمراً غير مضمون على الإطلاق وخاصة وأن المنتخب البرازيلي سبق وأن ضمن تأهله إلي المونديال كمتصدراً لترتيب التصفيات، وبالتالي سيخوض المواجهة بأعصاب هادئة للغاية ووسط حضور جميع نجومه وعلى رأسهم كلاً من الثنائي نيمار جونيور وفيليبي كوتينيو.

ويحتل منتخب كولومبيا حالياً المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 24 نقطة، والتي حققها من خلال 7 إنتصارات و3 تعادلات في مقابل تعرضه إلي 4 هزائم حتى الآن في التصفيات، أما معدل تهديفه فكان رائعاً للغاية حيث سجل 18 هدفاً ولكن خط دفاعه كان كارثياً وبه العديد من العيوب، مما أدى إلي إستقبال المنتخب الكولومبي في شباكه 15 هدفاً.

وربما ما يُزيد من صعوبة الأمر على المنتخب الكولومبي أيضاً أن جميع المنتخبات المنافسة قريبة منه بشكل كبير للغاية، حيث يحتل منتخب الأوروغواي المركز الثالث ويمتلك في رصيده 23 نقطة وهو ذات رصيد منتخب تشيلي الذي يحتل المركز الرابع، فيما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الخامس ويمتلك في رصيده 22 نقطة، ثم يأتي منتخب الإكوادور في المركز السادس ويمتلك في رصيده 20 نقطة، بينما يتواجد كلاً من منتخب بيرو ومنتخب الباراغواي في المركز السابع والثامن على التوالي برصيد 18 نقطة لكلاً منهما.