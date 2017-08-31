موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

Advertisements

يستعد منتخب البرازيل لإستقبال نظيره منتخب الإكوادور يوم غداً الجمعة، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة إلا ربع صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة إلا ربع صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب البرازيلي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني تيتي وهو في أفضل حالاته المعنوية، وذلك بعدما ضمن تأهله مسبقاً إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل المنتخب البرازيلي إستعراضاً رائعاً في جميع مبارياته حتى الآن في هذه التصفيات.

Advertisements

حيث يحتل منتخب السامبا حالياً صدارة جدول ترتيب التصفيات ويمتلك في رصيده 33 نقطة، والتي حققها من خلال 10 إنتصارات و3 تعادلات في مقابل تعرضه إلي هزيمة واحدة فقط والتي جائت في مستهل مشواره في التصفيات في الجولة الأولى على يد منتخب تشيلي بهدفين مقابل لا شئ، ومن بعد هذه الخسارة بدا منتخب السامبا كالقطار السريع الذي لا يُمكن لأي أحد أن يوقفه مهما حدث.

ولعل أبرز دليل على ذلك كان إكتساحه أيضاً كبار قارة أمريكا الجنوبية، حيث فاز على حساب ضيفه منتخب الأرجنتين في موقعة السوبر كلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في البرازيل، علماً بأن موقعة الذهاب في الأرجنتين كانت قد إنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين المنتخبين، وإضافة لذلك كان المنتخب البرازيلي قد فاز على حساب منتخب الأوروغواي ذهاباً وإياباً، وربما نتيجة موقعة الإياب في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو كانت الأبرز حينما فاز منتخب السامبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

هذا ويعود الفضل بكل تأكيد لتألق المنتخب البرازيلي للمدرب تيتي، والذي تمكن بدوره من السيطرة على مجموعة النجوم التي يمتلكها المنتخب البرازيلي وجعل منها سلاحاً فتاكاً لم يتمكن أي أحد من إيقافه حتى الآن، ومن أبرز نجوم المنتخب البرازيلي دون أدنى شك نيمار جونيور وفيليبي كوتينيو واللذان يُمثلان قوة ضاربة في خط هجوم منتخب السامبا.