موعد مباراة بيرو وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

Advertisements

يستعد منتخب بيرو لإستقبال نظيره منتخب بوليفيا يوم غداً الجمعة في العاصمة البيروفية ليما، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب بيرو المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وذلك من أجل إحياء آماله بالتأهل، والتي لا تزال بدورها متواجدة حتى هذه اللحظة حيث يحتل منتخب بيرو حالياً المركز السابع في جدول ترتيب التصفيات ويمتلك في رصيده 18 نقطة مثله مثل صاحب المركز الثامن منتخب الباراغواي، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الخامس المؤهل بدوره إلي الملحق وبفارق 5 نقاط فقط عن إحدى المقاعد المؤهلة مباشرة إلي المونديال.

Advertisements

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب لآن الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني منتخب كولومبيا هو 6 نقاط فقط، وهو الأمر الذي يجعل حظوظه كبيرة للغاية في التأهل إلي المونديال سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من بوابة الملحق، ولعل ما يُسهل عليه الأمور كثيراً أمام ضيفه منتخب بوليفيا أنه سيكون مدعوماً من جانب جماهيره الغفيرة من جهة، ومن جهة أخرى لآن منتخب بوليفيا فقد بدوره كامل حظوظه في التأهل إلي المونديال حيث يحتل حالياً المركز التاسع في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 10 نقاط فقط.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب بيرو يُدرك جيداً أنه تنتظره في الجولات ال 3 المقبلة والآخيرة من عمر التصفيات مباريات في غاية الصعوبة، حيث سيحل ضيفاً في الجولة السادسة عشر على منتخب الإكوادور، وفي الجولة السابعة عشر سيحل ضيفاً أيضاً وهذه المرة على حساب منتخب الأرجنتين، أما في الجولة الثامنة عشر والآخيرة فسوف يستقبل نظيره منتخب كولومبيا في العاصمة البيروفية ليما، مما يؤكد بدوره أن الطريق نحو مونديال روسيا سيكون شاقاً للغاية على الرغم من إقتراب التصفيات من نهايتها وذلك في شهر أكتوبر المقبل.