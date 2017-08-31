موعد مباراة غانا والكونغو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب غانا لإستقبال نظيره منتخب الكونغو يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب غانا المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في المرحلة النهائية من عمر التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال، وذلك من أجل الإبقاء على آماله في التأهل حتى الجولة الآخيرة، ولكن ومن أجل حدوث ذلك يجب على المنتخب الغاني أن ينسى إنطلاقته السيئة للغاية في التصفيات حيث لم يجمع سوى نقطة واحدة فقط عقب مرور جولتين.

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ففي الجولة الأولى سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه منتخب أوغندا في واحدة من كبرى المفاجأت في التصفيات الحالية، ومن ثم تعرض إلي الخسارة في الجولة الثانية على يد المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شئ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، مما جعل بالتالي مهمته في غاية الصعوبة وجعله مهدداً بالغياب عن أهم المحافل الدلية وهو كأس العالم.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الخامسة يحتل المنتخب المصري حالياً صدارة الترتيب ويمتلك في رصيده 6 نقاط، ثم يأتي المفاجأة منتخب أوغندا والذي يحتل المركز الثاني ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثالث في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.

ويبقى على المنتخب الغاني الآن حصد العلامة الكاملة من أمام منتخب الكونغو ومن ثم الفوز خارج أرضه على حساب منتخب أوغندا، على أن يختتم التصفيات بفوز أخر على حساب المنتخب المصري في العاصمة الغانية أكرا، ولكن وفي حالة حدوث كل ذلك فإنه من الممكن ألا يتأهل منتخب غانا إلي المونديال أيضاً، وذلك في حالة واحدة فقط وهي فوز المنتخب المصري بمبارياته ال 3 المقبلة في التصفيات دون الحاجة إلي النظر إلي مباراة الجولة الآخيرة.