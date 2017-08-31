موعد مباراة نيجيريا والكاميرون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب نيجيريا بضيفه منتخب الكاميرون يوم غداً الجمعة في قمة نارية من العيار الثقيل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب نيجيريا المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في المرحلة النهائية من عمر التصفيات، وذلك من أجل تعزيز موقعه في صدارة ترتيب المجموعة وحتى يقترب أكثر من حسم البطاقة المؤهلة إلي المونديال، أما ضيفه منتخب الكاميرون فسوف يبحث عن تحقيق فوزه الأول في التصفيات، وذلك بعدما تعادل في أول جولتين أمام كلاً منتخب الجزائر ومنتخب زامبيا.

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وبالتالي يُدرك المنتخب الكاميروني جيداً أنه لا مجال أمامه للتعثر من جديد أمام منتخب نيجيريا، فذلك الأمر من شأنه أن يُنهي حلمه بالتواجد في المونديال وهو الأمر الذي لا يرقى تماماً إلي طموحات وتطلعات جماهيره، وخاصة بعدما فاز منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم أفريقيا في النسخة الآخيرة من عمر المسابقة والتي كانت في دولة الغابون في مطلع العام الحالي 2017 م.

ولكن المشكلة التي سيواجهها المنتخب الكاميروني هو أنه سيصطدم بخبرة منتخب نيجيريا، والتي ظهرت بشكل واضح في إنطلاقة مشواره في التصفيات الحالية، حيث بدأ منتخب نيجيريا بالفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه منتخب زامبيا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، ومن ثم حقق الفوز على حساب ضيفه منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية، مما أكد بدوره أن منتخب النسور عازماً على التواجد في المونديال من جديد بعدما كان متواجداً في النسخة الآخيرة والتي كانت في البرازيل في صيف عام 2014 م.

وعلى صعيد جدول ترتيب المجموعة يحتل منتخب نيجيريا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 6 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب الكاميرون والذي يمتلك في رصيده نقطتين فقط، فيما يحتل كلاً من منتخب زامبيا ومنتخب الجزائر المركز الثالث والرابع على التوالي ويملك كلاً منهما في رصيده نقطة واحدة فقط.