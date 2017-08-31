موعد مباراة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب جنوب أفريقيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الرأس الأخضر يوم غداً الجمعة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب جنوب أفريقيا المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل العودة بالنقاط الثلاث، وذلك من أجل الإستمرار في المنافسة الشرسة على صدارة المجموعة والتي يبدو أنها لن تُحسم إلا مع نهاية الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، حيث يحتل منتخب بوركينا فاسو حالياً صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 4 نقاط، وهو ذات رصيد منتخب جنوب أفريقيا الذي يحتل المركز الثاني، فيما يأتي خلفهم مباشرة منتخب السنغال والذي يمتلك في رصيده 3 نقاط، أما منتخب الرأس الأخضر فيتواجد في قاع ترتيب المجموعة وتحديداً في المركز الرابع بدون أن يحصل على أي نقطة عقب مرور جولتين من عمر التصفيات.

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وكان منتخب جنوب أفريقيا قد بدأ مشواره في التصفيات الحالية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مُضيفه منتخب بوركينا فاسو في الجولة الأولى، ومن ثم حقق فوزاً صعباً وغير مستحقاً على حساب ضيفه منتخب السنغال بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأن حكم هذه المباراة قد تم إيقافه من الإتحاد الدولي لكرة القدم بعدما إحتسب ركلة جزاء غير شرعية لمنتخب جنوب أفريقيا على الرغم من أن رؤيته كانت واضحة للغاية حينها.

أما على الجانب الآخر فكان منتخب الرأس الأخضر قد بدأ مشواره بتعرضه للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه منتخب السنغال بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم تعرض إلي الخسارة من جديد وهذه المرة في الجولة الثانية على يد ضيفه منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل لا شئ، وهو الأمر الذي جعله حظوظه ليست كبيرة في تحقيق المفاجأة والتأهل إلي المونديال وخاصة وأن يتواجد وسط ثلاثي من كبار القارة الأفريقية.