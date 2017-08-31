موعد مباراة تونس والكونغو الديمقراطية في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم المنتخب التونسي بضيفه الثقيل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غداً الجمعة على أرضية الملعب الأولمبي برادس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب التونسي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني نبيل معلول عازماً على تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في المرحلة الآخيرة من عمر التصفيات، وذلك من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة الأولى وحيداً دون أي شريك، علماً بأن شريكه الحالي هو منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي جمع هو الآخر العلامة الكاملة عقب مرور أول جولتين، وليس ذلك فحسب بل يتصدر الترتيب حالياً بفارق الأهداف عن نظيره المنتخب التونسي.

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ولا شك أن المنتخب التونسي سوف يكون له أفضلية نسبية على حساب ضيفه وذلك لكونه سيخوض اللقاء وسط حضور جماهيري غفير من أجل مؤازرته ودعمه في هذه المواجهة الصعبة للغاية، ولعل تلك الصعوبة تأكدت بشكل واضح بعد مرور أول جولتين من عمر التصفيات عطفاً على الأداء الرائع والنتائج الممتازة التي حققها منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

حيث بدأ منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مشواره بفوز كاسح على حساب ضيفه منتخب ليبيا بأربعة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم حقق فوزاً صعباً على حساب مُضيفه منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

أما على الجانب الآخر فقد بدأ منتخب نسور قرطاج مشوارهم بالفوز على حساب الضيف منتخب غينيا بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم حقق فوزاً صعباً على حساب مُضيفه منتخب ليبيا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وبالتالي تأكد بعدها مباشرة أن الصراع على بطاقة المونديال سوف يكون بين المنتخب التونسي ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية فقط، مما يُعطي للمواجهة المباشرة بينهما ذهاباً وإياباً أهمية كبيرة للغاية وخاصة في حالة تعادلهما في النقاط مع نهاية التصفيات.